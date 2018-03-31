الصدر: العراق يجب أن ينفتح على جميع جيرانه

اعتبر زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر أنه يجب على العراق الانفتاح على جميع جيرانه، وألا يبقى ساحة صراع.

ورداً على سؤال حول زيارته إلى السعودية وحول ما نشرته وسائل إعلام عراقية عن زيارة قريبة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى #العراق، قال الصدر إن "العراق يجب أن ينفتح على جميع جيرانه بالسوية".

وأضاف #الصدر أن "العراق بحاجة إلى حل مشاكله بحنكة وحكمة"، ويجب أن "يخرج من الصراع الطائفي بأي صورة كانت".

كما شدد الصدر على أن "العراق يجب أن يحفظ استقلاليته"، وألا يسمح للآخرين بالتدخل بشؤونه.

لكن مصدراً مسؤولاً بوزارة الخارجية السعودية قال إنه لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية العراق.

ونوه المصدر في ختام تصريحه الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتطورات الإيجابية التي تشهدها مؤخراً في المجالات كافة.