العراق.. ضبط ملابس بالزي الأفغاني وأحزمة ناسفة لداعش

قالت مصادر أمنية في العراق، إن قوات مشتركة من الشرطة الاتحادية والرد السريع وميليشيات الحشد الشعبي توغلت في مساحات متباينة شملت محيط قضاء طوزخرماتو في محافظة صلاح الدين وجنوب كركوك وصولا إلى تخوم محافظة ديالى بحثاً عن خلايا تابعة لتنظيم داعش نشطت مؤخرا في تنفيذ هجمات إرهابية قتل بسببها العشرات من المدنيين والعسكريين.

وقال الفريق رائد شاكر جودت، قائد الشرطة الاتحادية أن الشرطة الاتحادية قامت بتدمير أوكار للدواعش تحوي 10 أحزمة ناسفة، وضبط ملابس بالزي الأفغاني وهو زي عناصر داعش حديثة التصنيع وأيضاً ضبط مادة الـ( c4 ) شديدة الانفجار في منطقة الافتخارات في سليمان بيك شرق محافظة صلاح الدين.

وذكرت مصادر مطلعة أن العملية الأمنية تأتي بعد قيام عناصر من التنظيم بخطف وقتل جنودا من الشرطة الاتحادية جنوب كركوك وقبلها بأيام قتل عناصر من ميلشيات الحشد شمال الحويجة.

وأضافت المصادر أن هذه القوات تقدمت في مناطق شرق صلاح الدين وصولا إلى شمال ديالى تنشط فيها خلايا تابعة لتنظيم داعش.

وجاء التقدم بعد ضربات جوية نفذتها طائرات الجيش العراقي على تجمعات للتنظيم أسفرت عن مقتل عناصر من داعش وتدمير أسلحة ومتفجرات فيما قتل جنود وأصيب آخرون خلال اقتحام أحد الكهوف المفخخة من قبل داعش.

ويرى مراقبون أن الحملات الأمنية جنوب كركوك وشمال الحويجة قد تأخذ وقتا طويلا بسبب مساحتها الشاسعة وتحتاج إلى عشرات الآلاف من المقاتلين لتأمينها بشكل كامل.