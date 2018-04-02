العراق.. الإعدام لـ 6 تركيات داعشيات

أصدرت محكمة عراقية، الاثنين، حكماً بإعدام 6 تركيات بتهمة الانتماء لتنظيم #داعش ، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول إن "قاضي المحكمة الجنائية المركزية أصدر حكما بالإعدام بحق ست نساء تركيات بتهمة الانتماء ودعم داعش، فيما حكم على أخرى بالسجن المؤبد".

ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الأحكام التي صدرت ولا تزال تصدر تباعاً بحق العشرات من النساء الأجانب اللواتي انخرطن في صفوف داعش خلال السنوات المنصرمة.

وكانت المحكمة الجنائية المركزية في العراق أصدرت نهاية فبراير أحكاماً بالإعدام بحق 16 امرأة، يحملن الجنسية التركية، وفَّرن الدعم اللوجستي لعناصر #داعش.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في حينه إن "المتهمات اعترفن خلال التحقيق بانتمائهن إلى التنظيم الإرهابي، وأقدمن على الزواج من عناصره وتوفير الدعم اللوجستي لهم".

وأضاف أن "المحكمة، وبعد تدقيق الأدلة، قضت بأحكام بالإعدام بحق النساء المدانات، وفقاً لأحكام المادة الرابعة/أولاً من قانون مكافحة الإرهاب"، لافتاً إلى أن الحكم ابتدائي قابل للطعن في محكمة التمييز الاتحادية.

وكان بيرقدار قد قال في بيان، في 19 شباط/فبراير، إن المحكمة قضت بالإعدام شنقاً على تركية بتهمة الانضمام للتنظيم.

ولفت إلى أن 10 نساء من جنسيات مختلفة حُكم عليهن بالسجن المؤبد، ويمكن استئناف جميع الأحكام، مؤكداً أن "المحكمة أصدرت عشرة أحكام بالسجن المؤبد بحق عشر نساء، بعد إدانتهن بالإرهاب، فيما قضت بحكم بالإعدام شنقاً بحق إرهابية أخرى تحمل الجنسية التركية".