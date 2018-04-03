العراق.. إحباط هجوم "داعش" على خط نفط في كركوك

أحبطت القوات العراقية المشتركة، الاثنين، هجوما شنه مسلحو تنظيم داعش، حاولوا استهداف خط نقل النفط الخام من حقول محافظة #كركوك شمال البلاد إلى مصفاة #بيجي جنوبا.

وأكدت مصادر أمنية أن التنظيم حاول زرع 20 عبوة ناسفة أسفل أنوب النقل.

وتشهد محافظة كركوك هجمات متكررة يشنها التنظيم، رغم إعلان القضاء على المتطرفين في البلاد.

وقد بدأ تنظيم "داعش" مؤخراً، شن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق)، وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم الإعلان الرسمي نهاية العام الماضي عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك الخلايا النائمة التي تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.