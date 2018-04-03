تكريت.. العثور على جثة 158 جندياً من قتلى "سبايكر"

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عثورها على رفات 158 جندياً ممن أعدمهم تنظيم #داعش بقاعدة #سبايكر قرب مدينة #تكريت عام 2014.

ووفقا لوزارة الصحة العراقية، فإن رفات الجنود الذين تم العثور عليهم هم من بين 1700 جندي عراقي تم إعدامهم في سبايكر على يد داعش.

ووفقا لبيان أصدرته الوزارة، فإن جثث الجنود العراقيين عثر عليها في مجمع القصور الرئاسية بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

إلى ذلك، أفاد البيان أنه تم العثور على مقبرة جماعية أخرى داخل مجمع القصور الرئاسية، وسيتم العمل عليها تباعاً، وتضم مجموعة أخرى من ضحايا قاعدة سبايكر ".

يذكر أن داعش أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة "سبايكر" الواقعة شمال تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف حزيران 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها.