العراق.. أكثر من 300 مرشح استبعدوا من الانتخابات

استكمالا لاستعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفي ضوء الجدول الزمني المعد لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 12/5/2018 فقد صادق مجلس المفوضين في مفوضية #الانتخابات على قوائم المرشحين لانتخاب مجلس النواب العراقي لعام.2018

وجاءت مصادقة المجلس بعد تسلم قوائم المرشحين من الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة والادلة الجنائية ووزارتي الدفاع والداخلية ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية بعد ارسال المفوضية لقوائم المرشحين بغية تدقيقها كل حسب اختصاصه.

وبلغ اجمالي عدد المرشحين ( عدا التسلسلات الشاغرة في القوائم اي المرشحين الفعليين 6986 مرشحا ) منهم عدد المرشحين الذكور الذي بلغ 4972 مرشحا فيما بلغ عدد المرشحات من الاناث 2014 مرشحة ، اما المشمولين بإجراءات المسائلة والعدالة فقد بلغ 337 مرشحا فيما بلغ عدد الذين تم استبدالهم 220 مرشحا اما المرشحون الذين قبلت طعونهم فقد بلغ عددهم 21 مرشحا والمستبعدون من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة والذين لم يتم استبدالهم فقد بلغ 96 مرشحا فيما بلغ عدد المستبعدين من منتسبي الداخلية 43 مرشحا وأما المستبعدين من منتسبي وزارة الدفاع 2 فقط ، فيما بلغ عدد المستبعدين بسبب نقص الوثائق الدراسية وأضابير الترشيح فقد بلغ 35 مرشحا اما المرشحون الذين قدموا طلبات الانسحاب من العملية الانتخابية فقد بلغ 54 مرشحا.