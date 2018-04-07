العراق.. رئاسة الوزراء تنفي عودة البيشمركة إلى كركوك

نفى المستشار في رئاسة الوزراء العراقية إحسان الشمري، عودة قوات #البيشمركة الكردية إلى المناطق المتنازع عليها وعلى رأسها محافظة #كركوك شمال البلاد.

وأكد الشمري في تغريدة له عبر "تويتر" الجمعة أنه لا يوجد أي اتفاق بين بغداد وأربيل أو ضغوط دولية لعودة القوات الكردية إلى المناطق المتنازع عليها.

كما أوضح أن القوات الاتحادية هي الممسكة بالملف الأمني في تلك المناطق وأن إدارتها اتحادية.

تأتي هذه التصريحات ردا على ما أفادت به وسائل إعلام عراقية سابقا بعودة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك.

وكانت مصادر من مكتب العبادي نفت في وقت سابق الجمعة صحة التصريحات التي صدرت في الأيام الماضية من قبل جهات سياسية أشارت إلى عودة قوات البيشمركة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها باتفاق مع الحكومة العراقية.

وأوضحت تلك المصادر بحسب مراسل "العربية" أن لا صحة لهذه الأخبار، نافية وجود أي اتفاق مع حكومة الإقليم أو البيشمركة وأن القوات الاتحادية هي الممسكة بالملف الأمني وأن إدارتها اتحادية، كما لا توجد أي مفاوضات حول الموضوع أو أي ضغوط بهذا الخصوص.