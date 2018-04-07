ميليشيات عراقية تتوعد أميركا: قواعدكم تحت نيراننا

أعلنت ميليشيات #لواء_الباقر العراقية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني بدء العمليات العسكرية ضد قوات #التحالف الدولي الذي تقوده #واشنطن شرق الفرات.

وأشارت في بيان لها إلى أنها أعدت من أسمتهم "مجاهدين وفدائيين لا يخشون الموت"، وتوعدت القواعد الأميركية بأنها ستكون تحت مرمى نيرانها.

في الوقت ذاته، أعلنت قوات #سوريا_الديمقراطية أن حقول النفط في محافظة دير الزور مناطق عسكرية، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر العسكري مع قوات النظام المدعومة من روسيا في المنطقة، بحسب ما كشفت وسائل إعلام سورية.

ويأتي إعلان سوريا الديمقراطية بعد وصول أرتال عسكرية وصفت بالضخمة للجيش الأميركي، بينها عشرات الآليات والعربات المدرعة إلى بلدة الصور في ريف #دير_الزور الشمالي قبل يومين، تزامناً مع قصف متقطع للتحالف يستهدف مواقع قوات #النظام.