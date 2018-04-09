منافسات كرة القدم الدولية تعود للعراق بعد 30 عاما

تعود منافسات كرة القدم الدولية إلى #العراق الثلاثاء، بعد أقل من شهر من رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حظراً دام قرابة ثلاثة عقود على تنظيم مباريات داخل البلاد.

في مرحلة المجموعات من #كأس_الاتحاد_الآسيوي لعام 2018، سيسافر فريق "العهد" اللبناني إلى مدينة كربلاء وسط العراق، والواقعة على مبعدة نحو 100 كيلومترا جنوب غربي بغداد، لمواجهة فريق "الزوراء" العراقي.

يشار إلى أن #الفيفا فرض حظرا على #كرة_القدم_العراقية عام 1990 بعد الغزو العراقي للكويت. ثم رفع الحظر بشكل مؤقت عام 2011، في مباراة التأهل لكأس العالم بين العراق والأردن في مدينة أربيل الشمالية، ولكن سرعان ما أعيد فرض الحظر بعد انقطاع التيار الكهربائي.

مع إعلان العراق الانتصار على تنظيم داعش في ديسمبر/كانون الأول بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال، كثف #الاتحاد_العراقي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم جهودهما لإقناع الفيفا برفع الحظر.

وساعد في ذلك نجاح مباراة في 28 فبراير/شباط بين العراق والسعودية في مدينة البصرة جنوب البلاد والتي حضرها 60 ألف مشجع.

في 16 مارس/أذار، وافق الفيفا على رفع الحظر في كربلاء والبصرة وأربيل، وثلاث مدن أخرى تعتبر الأكثر أمانا في البلاد.

وفي بيان أصدره الاثنين، قال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة "كان هذا قرارا يدعمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ويرحب به".

وأضاف: "زرت البصرة في فبراير/شباط في المباراة التي فاز بها العراق بأربعة أهداف مقابل هدف واحد للسعودية، وقلت آنذاك إن الوقت حان لرفع الحظر.. لدينا الآن، علامة بارزة أخرى مع عودة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي إلى البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة".

يشار إلى أن "الزوراء" فريق من بغداد، لكنه سيتعين عليه الانتظار لكي يعود إلى العاصمة.

لا تزال المدينة تشهد هجمات مسلحة ولم تصبح حتى الآن آمنة بما فيه الكفاية من وجهة نظر الفيفا لاستضافة مباريات دولية، رغم أن الاتحاد الدولي قال إنه سيواصل مراقبة الوضع.

من الممكن أن يتصدر "الزوراء" المجموعة الثانية إذا حقق في الفوز في المباراة المقبلة.

في المجموعة الأولى في 17 أبريل/نيسان، سيستضيف فريق "القوة الجوية" نادي المالكية البحريني في كربلاء أيضا.