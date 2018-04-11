العبادي: سنمنع داعش من مهاجمتنا عبر حدود سوريا

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الحدود مع سوريا ولمنع تنظيم داعش من شن أي هجمات محتملة عبر الحدود.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "اتخذنا عدة إجراءات لحماية حدودنا مع سوريا من بقايا داعش"، مضيفا أن "داعش لن يتمكن من اختراق العراق مرة أخرى".

وحسب مصادر مقربة طالب العبادي، أميركا بمساعدة القوات العراقية على تأمين الحدود في إشارة إلى تحجيم دور الحشد الشعبي الذي تسيطر فصائُله على مناطق تمتد من قضاء سنجار شمالا وصولا إلى مدينة الرمانة شمال القائم الحدودية.

وأشار إلى أن "القوات الأمنية حققت خطوات كبيرة للقضاء على بقايا داعش الإرهابي".

ومن جهة أخرى نفى العبادي وجود أي تحشيد عسكري تركي على الحدود مع العراق من أجل اجتياح قضاء سنجار المتنازع عليه بين أربيل وبغداد.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في 9 ديسمبر الماضي سيطرة القوات الأمنية العراقية على كامل الحدود العراقية مع سوريا بعد تطهير الجزيرة في نينوى والأنبار، والانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي سيطر على مناطق شاسعة بالعراق في عام 2014.