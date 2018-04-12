العراق.. داعش يظهر بقوة من جديد ويقتل 4 في صلاح الدين

قتل 4 من الحشد العشائري في هجوم لداعش شمال محافظة #صلاح_الدين العراقية.

وناشد رئيس مجلس #الشرقاط صلاح الشعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي بإرسال تعزيزات عسكرية، تخوفاً من انهيار الأمن بعد هجمات #داعش هناك.

ومن ناحية أخرى يترقب العراق الأحداث الجارية في سوريا عن كثب، لمنع حدوث أي اختراق عناصر داعش للحدود المشتركة بينهما.

ففي بيان الثلاثاء أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي "أن العراق يحرص على ألا ينعكس أي تصعيد في سوريا عليه، فيما أشار إلى استعداد العراق لمواجهة أي خطر يهدده".

كما لفت إلى أن "القوات العراقية المتواجدة على الحدود العراقية السورية مستعدة لمواجهة تواجد #داعش في المناطق القريبة من الحدود العراقية، وستتصدى لأي عمل عدائي".

فيما أصدر المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر بياناً بشأن الأحداث عبر خلاله عن استعداده لمساعدة الحكومة العراقية لمسك الحدود. كما بين الصدر في البيان الذي نشر عبر موقعه الرسمي أن الحروب ليست حلاً عقلانياً، وأبدى استعداده لمساعدة الحكومة العراقية لحماية الحدود الغربية.