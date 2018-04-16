البيشمركة: داعش عاد للمناطق المتنازع عليها مع بغداد

قال وزير #البيشمركة بالوكالة، كريم سنجاري، في لقائه مع وفد من الائتلاف الدولي المناهض لـ #داعش بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، إن تحركات التنظيم المتطرف ونشاطاته شهدت زيادة في الآونة الأخيرة في المناطق المتنازع عليها بين أربيل و#بغداد.

وأشار سنجاري إلى المناطق التي انتزعت #القوات_العراقية سيطرتها من قوات البيشمركة الكردية بعد أن أجرى الإقليم استفتاء للانفصال عن #العراق في سبتمبر 2017.

وحسب مواقع كردية، حضر الاجتماع الذي أقيم يوم الاثنين ضباط ومسؤولون كبار في وزارة #البيشمركة.

يأتي هذا في ظل زيادة التقارير عن عمليات تقوم بها خلايا نائمة في مناطق كانت قد سيطرت عليها قوات البيشمركة الكردية خلال حربها ضد تنظيم داعش الذي سيطر على مناطق واسعة شمال العراق لمدة 3 أعوام.

ومن ضمن تلك المناطق، محافظة كركوك الغنية بالنفط.

وفي هذا السياق، أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي عن تفجير سيارة مفخخة مساء الأحد وسط مدينة كركوك، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى و8 جرحى.

وأفادت مصادر أمنية أن السيارة المفخخة كانت مركونة على جانب الطريق العام حيث انفجرت عند مرور موكب المشرح عن جبهة تركمان كركوك عمار هدايت كهية.

وجرح سائق المرشح وأحد عناصر حمايته، أما الضحايا الآخرين فهم من #المدنيين.