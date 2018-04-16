شاهد.. تمزيق ورشق لافتات المالكي وعلاوي بالأحذية

مزق عراقيون صور زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي في #بغداد العاصمة بعد مرور يوم من تعليق اللافتات في إطار الدعاية الانتخابية للمارثون الانتخابي المقرر الشهر المقبل.

ونقل موقع شفق نيوز وقناة رووداو الكردية أن منطقة ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد شهدت تمزيق صور #نوري_المالكي ومرشحين آخرين من ائتلاف دولة القانون من قبل مجهولين.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن، وهو يضرب بالحذاء صورة للمرشحة عن ائتلاف دولة القانون "عالية نصيف"، وبجوارها صورة للمالكي وهو يردد: "أيها الفاسدون".

ويشغل نوري المالكي حالياً منصب نائب رئيس الجمهورية العراقي وهو رئيس الوزراء العراقي السابق، حيث ترك منصبه جراء ضغوط بعد أن احتل تنظيم #داعش مناطق واسعة من العراق صيف عام 2014.

ويعتبر نوري المالكي مقرباً من #إيران ولكن في الانتخابات السابقة، لم يفلح حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي من المشاركة في المعترك الانتخابي بقائمة موحدة.

بينما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يعتبر من قيادات حزب الدعوة، يقود ائتلاف النصر، ويتنافس مع دولة القانون بقائمته الخاصة.

ويقود العبادي حملة "لمكافحة الفساد"، حيث يرى الكثير من المراقبين أنها تستهدف رموزاً في حكومة المالكي ومقربين منه.

وأشارت مواقع إعلام عراقية إلى تمزيق صور زعيم القائمة العراقية "إياد علاوي" في منطقة البياع جنوب غربي بغداد ذات الأغلبية الشيعية.

القائمة العراقية هي تحالف سياسي عراقي ليبرالي يضم أحزاباً سنية وشيعية وكردية بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي في انتخابات عام 2010.

منذ يوم السبت 14 أبريل مع بدء الحملات الانتخابية، شرع المرشحون بتثبيت صورهم في الشوارع والساحات والجسور في كافة المحافظات العراقية.

الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة ستشهد تنافساً بين 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، تضم 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف شخص.