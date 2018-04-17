العراق.. الإعدام والمؤبد بحق داعشيات أجنبيات

أصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية الثلاثاء، أحكاماً بالإعدام والسجن المؤبد بحق نساء يحملن جنسيات أجنبية التحقن بتنظيم "داعش".

وفي بيان نشرته وسائل الإعلام العراقية، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق "محكمة الجنايات حكمت على ثلاث نساء أذربيجانيات وامرأة قيرغيزستانية في داعش بالإعدام".

وأضاف البيان، أن "محكمة الجنايات حكمت بالسجن المؤبد على امرأة فرنسية وامرأتين روسيتين في داعش".

وفي 25 من فبراير السابق كانت قد أصدرت محكمة عراقية ابتدائية حكماً بإعدام 16 سيدة يحملن الجنسية التركية لإدانتهن بدعم تنظيم "داعش".

وذكر بيان لمجلس القضاء العراقي الأعلى حينها، أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 16 امرأة يحملن الجنسية التركية، وفرّن الدعم اللوجستي لعناصر داعش الإرهابي".

وأكد المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في البيان إن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضايا 16 امرأة تركية ثبت انتماؤهن لتنظيم داعش"، مضيفا "المتهمات اعترفن في التحقيقات بانتمائهن للتنظيم وأنهن أقدمن على الزواج من عناصره وتوفير الدعم اللوجستي لهم".