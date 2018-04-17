الفيفا يعلن دعمه لرفع الحظر عن جميع الملاعب العراقية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم #فيفا دعمه لرفع الحظر عن جميع الملاعب العراقية بعد أن رفعها عن ثلاثة ملاعب في الأشهر الماضية.

وقال أحمد محجوب المتحدث باسم الخارجية العراقية يوم الثلاثاء في بيان نشره الإعلام العراقي إن "نائب رئيس الفيفا جاني شاندور يبلغ بعثة العراق في بودابست بدعمه لرفع الحظر عن جميع الملاعب العراقية خلال الاجتماع القادم في العاشر من يونيو/حزيران المقبل في موسكو".

وكان وزير الشباب والرياضة العراقي عبد الحسين عبطان، أكد في وقت سابق، أن النجاح والتنظيم الجيد في مباريات كأس الاتحاد الآسيوي 2018 التي تقام بكربلاء ستسهم في رفع الحظر عن العاصمة #بغداد.

وفي 17 من مارس الماضي كان قد وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم على رفع الحظر عن 3 ملاعب عراقية، هي: كربلاء، والبصرة، وأربيل، بعد حرمان العراق من استضافة أي من المناسبات الرسمية لأكثر من ربع قرن.

وشكل الدور السعودي التأثير الأكبر بين الدول والمنظمات والهيئات الرياضة الأخرى بشهادة رئيس وزير الشباب والرياضة العراقي عبد الحسين عبطان، الذي قال "الدعم السعودي القوي والمؤثر هو ما كان ينقصنا في الفترة الماضية، نظرا لمكانة السعودية عالميا، والسياسة لا تغيب في أي مجال، وللسعودية ثقل سياسي كبير، وحضوره إلى العراق كان يعني الكثير لنا".

أعاد اللقاء الودي الكبير الذي جرى في ملعب البصرة الدولي بين الأخضر ونظيره العراقي بعد غياب 39 عاما الأضواء نحو الكرة العراقية وملاعبها، خاصة أن البعثة السعودية وصفت بالتاريخية من حيث عدد اللاعبين والإداريين وما سبقهم من وفد إعلامي وفني وغيرهما.

كما فسر لقاء #السعودية والعراق الحالة الأمنية والتنظيمية بالعراق، وشجع الفيفا على رفع الحظر بعد أن كسر الحضور الجماهيري (65 ألف متفرج) الرقم القياسي والتاريخي في الملاعب العراقية.