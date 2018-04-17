الناتو: نعمل على خطة لتدريب الجيش العراقي

أعلن ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الثلاثاء 17 إبريل أن الحلف يعمل على خطة لتدريب الجيش العراقي.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن ستولتنبرغ الذي يزور العاصمة #أنقرة حالياً "أن قيام #الناتو بمهمة التدريب في العراق، ما زال في طور التخطيط حالياً".

وأضاف أن #تركيا تدعم هذه المهمة وقال: "نعمل على إعداد خطة لتدريب الضباط والعسكريين العراقيين، وما نريد أن نفعله هو إنشاء مدارس وأكاديميات عسكرية، يتخرج منها مدربون يشرفون لاحقا على تدريب الجيش العراقي".

وشهد الجيش العراقي انهياراً مفاجئاً صيف عام 2014 في مواجهته لهجوم مباغت لتنظيم #داعش الذي استولى على مناطق واسعة شمال #العراق ومنها #الموصل، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وعلى مدى ثلاثة أعوام، قام التحالف الدولي بقيادة #أميركا بمهمات تدريب ودعم عسكري ولوجستي للقوات العراقية وتوفير غطاء جوي لهم حيث أدى إلى دحر تنظيم داعش من العراق واستعادة السيطرة على المناطق التي احتلها التنظيم.