56 مرشحاً كردياً بقوائم عربية في محافظات كردستان

رُشح 56 کردياً ضمن أحزاب وكيانات عربية في محافظات إقليم كردستان للانتخابات البرلمانية العراقية القادمة في أول انتخابات تجري بعد الصراع الذي حصل بين بغداد وأربيل بعد استفتاء الانفصال عن العراق الذي أقامه الأكراد سبتمبر 2017.

وبدأت الحملة الانتخابية في العراق يوم السبت 14 إبريل. والملفت في هذه الانتخابات فتح مكاتب لقوائم عربية في محافظات إقليم كردستان وأبرزها تحالف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وهذه الانتخابات العراقية الأولى منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عام 2003، لم يشارك فيها الأكراد بقائمة موحدة نتيجة للاختلافات التي حدثت بينهم بعد استفتاء الانفصال.

وتسعى القوائم والكيانات العربية عن طريق المرشحين الأكراد للحصول على أصوات المواطنين في محافظات إقليم كردستان للانتخابات النيابية العراقية المقرر إجراؤها في 12 من شهر مايو المقبل.

وحسب وسائل إعلام عراقية، يشارك ائتلاف النصر بزعامة العبادي يشارك في الانتخابات في محافظات الإقليم الكردي الثلاث بـ24 مرشحا، 9 منهم في أربيل و9 في السليمانية و6 في دهوك.

ويشارك تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم بقائمة في محافظة السليمانية وتضم 17 مرشحاً، فيما يتواجد 6 مرشحين أكراد داخل التيار الوطني للعشائر العراقية.

ويشارك ائتلاف الوطنية الذي يترأسه نائب الرئيس العراقي أياد علاوي بتسعة مرشحين أكراد بالانتخابات في إقليم كردستان، خمسة منهم في محافظة أربيل وأربعة في محافظة السليمانية.

بعد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان من العراق، قامت القوات العراقية بنزع سيطرة المناطق المتنازع عليها من القوات الكردية وأهمها محافظة كركوك الغنية بالنفط. وسيطرت قوات البيشمركة على هذه المناطق خلال حربها ضد عناصر تنظيم داعش الذي احتل مناطق واسعة من شمال العراق صيف عام 2014.

وفرضت الحكومة العراقية أيضا عقوبات شديدة على الإقليم ومنها منع الطائرات الأجنبية من الهبوط في مطارات الإقليم والإقلاع منها. وقد عاد الطيران الدولي إلى مطار أربيل بعد تفاهمات بين أربيل وبغداد.