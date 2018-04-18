العراق.. تحذيرات من عودة كابوس داعش

رؤية عجلات وآليات تنظيم #داعش في أطراف #ديالى يدق ناقوس الخطر، باحتمال عودة نشاطهم في العراق، بعد 8 أشهر من إعلان الحكومة العراقية الانتهاء من العمليات العسكرية الخاصة بمحاربة المتطرفين.

ويزداد قلق الحرب كلما خطت الأيام نحو موعد الانتخابات النيابية المقررة في 12 أيار/مايو المقبل.

وكشف رئيس المجلس المحلي لناحية العظيم الواقعة في شمال ديالى، محمد ضيفان العبيدي، الأربعاء، لوسائل إعلامية محلية، عن ازدياد نشاط وحركة فلول "داعش" في محيط محافظتي ديالى وصلاح الدين، وتحديداً في منطقتي المطيبيجة والميتة.

وقال العبيدي إن "التقارير التي تم استحصالها تشير إلى أن أعداد داعش وصلت إلى قرابة 250 عنصراً وأن حركتهم وتنقلاتهم أصبحت واضحة بالرؤية عن بعد".

كما طالب الحكومة العراقية بـ"التدخل تفادياً لهجمات محتملة، خاصة ونحن مقبلون على موعد لإجراء الانتخابات".

وفي السياق نفسه، أكد مصدر أمني خاص في محافظة ديالى أن جبال وتضاريس أطراف ديالى أصبحت حاضنة للتنظيم، حيث وصل عد المتطرفين إلى أكثر من 200 إلى 300 عنصر.

وقال المصدر إن الأمر قد تطور في تلك المناطق، واستطاع "داعش" بناء معسكرات حول جبال حمرين القريبة من محافظة ديالى.

من جهته، أشار المحلل السياسي، طارق السعدي، في حديثه لـ"العربية.نت" إلى إمكانية تجدد نشاط التنظيم بسبب وجود تساهل للوضع الأمني من قبل الحكومة في المناطق المحررة، لافتاً إلى أن عمليات مسك الأرض بعد التحرير لم تجرِ بالشكل المطلوب لمنع تواجد ما تبقى من خلايا "داعش".