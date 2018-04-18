مجلس الأمن الدولي يؤجل زيارة للعراق

قرر مجلس الأمن الدولي تأجيل زيارة كانت مقررة للعراق قبل انتخابات أيار/مايو بناء على طلب من #الحكومة_العراقية، بحسب ما أفاد دبلوماسيون الأربعاء.

وقالت السلطات العراقية للمجلس في رسالة هذا الأسبوع إن العديد من المسؤولين سيكونون منشغلين في الحملة الانتخابية التي بدأت السبت، ولن يكونوا قادرين على لقاء سفراء مجلس الامن.

وقال السفير العراقي محمد حسين بحر العلوم في رسالة إلى المجلس اطلعت وكالة فرانس برس عليها "نظراً لبدء الحملة الانتخابية في 14 نيسان/أبريل ولأن جميع الأحزاب السياسية والهيئات الدستورية في العراق تشارك حاليا في هذه الحملة، الأمر الذي لن يمكّن أعضاء المجلس من لقاء مسؤولين عراقيين، ترجو البعثة العراقية من المجلس تأجيل الزيارة المزمعة".

وقال السفير إن البعثة "تتطلع إلى الترحيب بأعضاء المجلس في بغداد في المستقبل". ولم يحدد موعدا جديدا للزيارة.

وتجري الانتخابات في العراق على 329 مقعدا في البرلمان في 12 أيار/مايو وكذلك لاختيار ممثلين في المجالس المحلية، وذلك في أول انتخابات تجري في البلاد بعد هزيمة تنظيم #داعش.

وكان من المقرر أن تقود الولايات المتحدة وفد المجلس مع البيرو التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر. وقال سفير البيرو إلى المجلس ميزا-كوادرا للصحافيين هذا الشهر إن توجه المجلس إلى العراق يهدف إلى إظهار الدعم للانتخابات بعد ثلاث سنوات من الحرب ضد تنظيم داعش.

وقال إن العراق "يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار البلاد وضمان المصالحة" بعد الحملة العسكرية العراقية لاستعادة المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف.