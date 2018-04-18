هكذا تسعى الحكومة العراقية لتجفيف مصادر تمويل داعش

الحكومة العراقية في سعيها لتجفيف المنابع المالية التي تغذي كيان #داعش، قامت بتحديد أسماء أفراد وشركات أموال وصيرفة، وإصدار أوامر بالتعامل معهم وفقا "للمادة 4 إرهاب" التي تقضي بإعدام كل من ساهم أو مول أو حرض أو خطط لأعمال إرهابية.

يذكر أن داعش، وبعد احتلاله لمناطق واسعة في شمال #العراق، كان بحاجة إلى أموال تمكّنه من إدارة برامجه العسكرية وتمول نشاطاته. وهنا برز دور شخصيات لها نفوذ تمكنت من تمرير صفقات تدر أموالاً على التنظيم من خلال بيع النفط من حقول شمال العراق التي سيطر عليها داعش، بالإضافة للضرائب والإتاوات وتحويل الأموال الناتجة عنها عبر شركات تحويل مصرفي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حول هذا الموضوع، لـ"العربية.نت" إن الإجراءات التي اتخذتها بغداد مؤخراً في شأن ممولي داعش "ليست وليدة اليوم، بل تقوم بها الحكومة منذ فترة طويلة لمتابعة عمل شركات الصيرفة والتحويل المالي والحوالات في القطاع المصرفي".

وأوضح الحديثي أن "هذه الإجراءات تأتي لضمان عدم إسهام هذه الشركات في توفير التسهيلات المالية للإرهاب أو لأشخاص يتعاملون ماليا وتجاريا مع الإرهاب".

وأشار إلى أن "كافة الإجراءات المتخذة هي وفقاً للقانون العراقي وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمتابعة #تمويل_الإرهاب وغسيل الأموال".

وأعلنت السلطة القضائية العراقية في وقت سابق أن الهزائم التي لحقت بداعش دفعته إلى اعتماد طرق جديدة لتمويل نشاطاته وعملياته العسكرية في بغداد وأنحاء العالم عبر استلام الأموال من خلال النظام المصرفي العراقي.

وذكرت مصادر إعلام محلية أن التمويل المباشر لتنظيم داعش عادة ما يكون على شكل حوالات مالية يرسلها الموالون له إلى أشخاص ينتمون للتنظيم. وتمر هذه الحوالات عبر #النظام_المصرفي_العراقي وحسب القانون.

وأوضحت تلك المصادر أنه كان يتم إرسال هذه الحوالات بمعدل مرة أو مرتين خلال الشهر كي لا تثير الريبة بشأن مصدر هذه الأموال، مشيرةً إلى وجود طريقة أخرى لتحويل المال من خلال شركتين متواطئتين داخل وخارج بغداد، على أن يتم تسليم المبلغ للشخص المعني.

ويدور في أروقة الحكومة العراقية مشروع قانون لإيقاف الشركات المتهمة بـ #تمويل_داعش وأصحابها، للحد من خطورة عودة نشاطات التنظيم.