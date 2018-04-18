وزير الدفاع الإيراني في بغداد تزامناً مع يوم الجيش بطهران

وصل وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، الأربعاء، إلى العاصمة العراقية #بغداد، تزامناً مع يوم الجيش في بلاده، حيث أتت زيارته بعد 5 أيام من الضربات الثلاثية الغربية على مواقع عسكرية في #سوريا.

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية أن وزير الدفاع العراقي السيد عرفان محمود الحيالي استقبل نظيره الإيراني في مقر الوزارة، حيث أقيمت له مراسيم استقبال رسمية للضيف والوفد المرافق له.

وأضاف الموقع أن الطرفين عقدا اجتماعاً بحضور كبار قادة وزارة الدفاع العراقية والسفير الإيراني والملحق العسكري للسفارة الإيرانية في بغداد.

وأوضح البيان أن الطرفين ناقشا سبل التعاون العسكري والأمني بين البلدين وتنسيق الجهود من أجل بسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي نفس السياق، التقى وزير الدفاع الإيراني في اجتماع منفرد برئيس أركان الجيش العراقي اللواء الركن عثمان الغانمي الذي استقبله في مكتبه ببغداد.

وذكرت المواقع الخبرية الإيرانية بأن الزيارة تأتي في إطار عقد أول اجتماع للجنة المشتركة للتعاون الدفاعي بين البلدين. وأضافت المواقع الإيرانية بأن ملف الضربة الأميركية على سوريا كانت الهدف الرئيس من هذه الزيارة.

وكانت قد أعلنت بغداد في وقت سابق بأنها ليست طرفاً في الصراع السوري، مؤكدة بأنها مع أي جهد سياسي يضمن الاستقرار ويحل النزاع في #سوريا.

هذا ويتواجد منذ نحو عامين العديد من المستشارين العسكريين الإيرانيين بحجة تقديم المساعدة للحرب ضد #داعش. كما قامت #إيران بدعم أنشطة #الميليشيات_العراقية مادياً وعسكرياً لبسط نفوذها في المنطقة، إذ تم إرسال فصائل عديدة منهم إلى سوريا لمساندة #نظام_الأسد.

حول زيارة وزير الدفاع الإيراني قال المحلل السياسي زاهر السامرائي لـ"العربية.نت": "إن توقيت زيارة العميد حاتمي مع يوم الجيش في إيران والهجوم الثلاثي الأميركي البريطاني والفرنسي على نظام الأسد الحليف لإيران، هي رسالة إيرانية لخصومها بأنها باتت قريبة من فرض هيمنتها على المنطقة من خلال زيادة الضغط على #الحكومة_العراقية ودعم الميليشيات في #العراق ".

وأضاف السامرائي: "إن التقارب العراقي - السعودي قد أغاظ إيران التي كانت تعتبر العراق جزءا من الامبراطورية الفارسية، كما سبق وقالها وزير الدفاع الإيراني السابق حسين دهقان في أحد خطاباته".

وأشار السامرائي إلى أن "إيران تود فرض خطابها على العراق سياسياً من خلال دعم تحالف الفتح الممثل لميليشيات الحشد والذي يشارك في الانتخابات النيابية القادمة بترشيح كبار قادة الميليشيات المدعومة من إيران".