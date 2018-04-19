العراق يقصف مواقع لـ"داعش" داخل سوريا

نفذت القوة الجوية العراقية، الخميس، ضربات جوية "مميتة" ضد مواقع تنظيم #داعش داخل الأراضي السورية، وفق بيان للحكومة العراقية.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أنه "بناءً على أوامر القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، فقد نفذت قواتنا الجوية البطلة اليوم الخميس ضربات جوية مميتة ضد مواقع عصابات داعش الإرهابية في سوريا من جهة حدود العراق".

وذكر أن "تنفيذ ضربات ضد عصابات داعش في الأراضي السورية هو لوجود خطر من هذه العصابات على الأراضي العراقية، ويدل على زيادة قدرات قواتنا المسلحة الباسلة في ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه".

وأضاف البيان أن "قواتنا ومقاتلينا الأبطال ومن خلال ملاحقتهم للعصابات الإرهابية أنقذوا الكثير من الأرواح وأحبطوا خطط داعش وذلك بتفكيك آلة موتهم الإرهابية وإن هذه الضربات ستساعد في تسريع القضاء على عصابات داعش في المنطقة بعد أن قضينا عليها عسكرياً في العراق".

من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى الزبيدي، في تصريح لـ"الحدث" أن الضربات الجوية العراقية استهدفت معامل تفخيخ لداعش قرب منطقة البوكمال السورية المقابلة لمنطقة القائم العراقية، مشدداً على أن الغارات نفذت بالتنسيق مع الجانب السوري.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الطيران العراقي بقصف مواقع الإرهابيين داخل الأراضي السورية، فقد اعلنت بغداد في شباط/فبراير 2017 تنفيذ عمليات قصف مماثلة.