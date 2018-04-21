العراق.. اتهامات للحشد بتهديد "مواطنين أكراد" في نينوى

ذكر الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر موقعه الرسمي، الجمعة، أن ميليشيا الحشد الشعبي وجهت تهديدات إلى الأكراد في المناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى، محذرة فيها من التصويت لقائمة ومرشحي الحزب خلال الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في شهر أيار المقبل.

وذكر الحزب نقلاً عن أحد مرشحيه في محافظة #ديالى أن ميليشيا #الحشد وجهت تهديدات إلى #الأكراد سكان ناحية قرتبه، وجلولاء والسعدية وقضاء مندلي تحذرهم فيها من التصويت لقائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومرشحيه.

واعتبر الحزب أن لدى الحشد الشعبي مخاوف كبيرة من التصويت لقائمة ومرشحي الحزب كونه يدرك أن أهدافها قومية"، حسب تعبیره.