العراق.. عقوبات مالية بحق 100 مرشح و25 حزباً وتحالفاً

أعلن عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات في #العراق، كريم التميمي عن إصدار قرار بمعاقبة أكثر من (100) مرشح متوزعين على معظم الائتلافات والأحزاب السياسية وكذلك ما يقارب (25) حزباً وتحالفاً سياسياً.

وقال التميمي في بيان الجمعة إن المفوضية أصدرت قراراً بمعاقبة هذا العدد من المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية بغرامات مالية لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018، لافتاً إلى أن المفوضية أنذرت المخالفين في حال تكرار المخالفة من قبل المرشح أو التحالف السياسي سيتم سحب المصادقة منه (منعه من خوض الانتخابات).

كما دعا الأحزاب السياسية والمرشحين إلى التعاون مع المفوضية والالتزام بإجراءاتها وأنظمتها من أجل تلافي العقوبات التي قد تصدرها في حال تكرار المخالفة.

إلى ذلك، هددت المفوضية بإلغاء نتائج أي تحالف سياسي أو حزب أو مرشح في حال العبث أو محاولة تخريب أجهزة العد والفرز الإلكتروني الخاصة بالانتخابات النيابية القادمة، بالإضافة إلى إمكانية فصل الموظفين المتورطين.

يذكر أن مفوضية الانتخابات أصدرت نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018 الذي ينص في بعض فقراته إلى إصدار عقوبات متعددة ومختلفة بحق المخالفين لفقرات النظام المذكورة.