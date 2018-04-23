العراق.. داعش يهدد باستهداف مراكز الاقتراع

توعد تنظيم داعش في تسجيل صوتي باستهداف مراكز الاقتراع والناخبين خلال#الانتخابات_البرلمانية_العراقية في 12 أيار/مايو المقبل.

وفي رسالة صوتية تم بثها في وقت متأخر مساء أمس الأحد على تطبيق "تلغرام"، حاول المتحدث باسم #داعش أبو حسن المهاجر ثني الناخبين عن المشاركة في أول انتخابات برلمانية تجري بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دحر المتطرفين.

وقال المهاجر إن "مراكز الانتخاب ومن فيها هدف لأسيافنا.. فابتعدوا عنها واجتنبوا السير بقربها".

ولطالما عارضت التنظيمات المتطرفة في العراق على الدوام الانتخابات منذ العام 2003.

وكان مسؤولون عراقيون قالوا إن مراكز الاقتراع ستخضع لحراسة مشددة.

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي النصر في ديسمبر/كانون الأول على تنظيم داعش، الذي كان يسيطر على ثلث العراق في 2014 ولكن المتطرفين عادوا إلى استخدام أساليب حرب العصابات في أعقاب هزيمتهم.