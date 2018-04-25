اعتقال 7 دواعش في الموصل أحدهم "بائع سبايا"

أعلن المركز الإعلام الأمني، الأربعاء في بيان، عن اعتقال سبعة عناصر من تنظيم #داعش في #الموصل.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول، إن الفوج الثاني عشر من طوارئ شرطة #نينوى ألقت القبض على سبعة عناصر من داعش، أحدهم كان يقوم ببيع النساء كسبايا.

وأضاف رسول أن المتهمين كانوا مطلوبين للقضاء، حسب مذكرات اعتقال صادرة بحقهم، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وأوضح العميد يحيى رسول أن من بين المعتقلين متهماً كان يقوم بإعدام منتسبي الشرطة ورميهم في الخسفة، مشيراً إلى أن الاعتقال تم في إحياء الميثاق والجماسة في الجانب الأيسر من الموصل.

يذكر أن رئيس الوزراء حيدر #العبادي أعلن في يوليو من العام الماضي، انتهاء العمليات العسكرية وتحرير الموصل.

وتستمر القوات العراقية بعمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من العراق تتمكن من خلالها اعتقال فلول داعش وعدد من المطلوبين.

وأكد مصدر أمني لـ"العربية.نت" أن هناك تحركات مشبوهة لعناصر من داعش في أطراف #كركوك وديالى بحاجة إلى توجه عسكري لإجهاض ولادة جديدة لداعش.

وأضاف المصدر أن التقارير الواردة حول تلك تحركات تفيد بأن داعش يود أن يجمع قواه من خلال إعادة هيكليته، وقام بتهديدات لضرب المراكز الانتخابية، وقتل المرشحين.

وتابع المصدر "جبال حمرين والوديان من حولها هي أهم حواضن تدريب فلول داعش في تلك المناطق".

وإجراء الانتخابات النيابية في المناطق المحررة تحدٍّ جديد يقع على عاتق حكومة العبادي إلى جانب تحديات حفظ الأمن والاستقرار والإعمار، لإعطاء صورة كاملة بأن تلك المناطق باتت آمنة وخالية من الدواعش بصورة كاملة.