العبادي: لن نتدخل بالشأن السوري وسنستمر بضرب داعش

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن بلاده لا تريد التدخل في الشأن السوري، مؤكداً في الوقت نفسه الاستمرار في توجيه ضربات جوية ضد داعش خارج العراق.

وأوضح العبادي خلال مؤتمره الأسبوعي أمس الثلاثاء، أن "تعقيد الملف السورى والصراع في سوريا، أدى إلى بقاء داعش في هذا البلد".

إلى ذلك بين العبادي أيضا أن العراق بحاجة إلى معركة جديدة ضد الفساد والمفسدين، داعياً إلى اتباع إجراءات تحقيق جنائية لكشف المتورطين بالفساد وشبكاتهم.

وقال إن "الحكومة تسير بإجراءات سليمة للحد من الفساد من خلال اتباع إجراءات تحقيق جنائية لكشف المتورطين وشبكاتهم"، موضحا أن "الحكومة ماضية بحملة البناء والإعمار وتقديم الخدمات للمواطنين خلال الفترة المقبلة".

هذا وحذر العبادي، من التلاعب بالانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أكد أنه هناك اختراق من تنظيم داعش الإرهابي لبعض وسائل الإعلام.

وقال العبادي "دعونا إلى جلسة عاجلة بين المفوضية ومجلس الوزراء لبحث عرقلة توزيع بطاقة الناخب في بعض المراكز الانتخابية"، محذراً من "التلاعب بالانتخابات البرلمانية".

إلى ذلك، يصل رئيس الوزراء الأربعاء مدينة السليمانية في إقليم كردستان للمشاركة في حملة دعائية انتخابية لقائمته.