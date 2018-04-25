العراق.. اختطاف نائب رئيس اللجنة الأولمبية

نقلت وسائل إعلام محلية نبأ اختطاف نائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، بشار مصطفى، الثلاثاء، لافتة إلى أن العملية نفذت في مدينة المسيب جنوب العاصمة بغداد، وأن أحد أفراد حمايته أبلغ بأن نقطة تفتيش وهمية قامت باختطاف مصطفى ومصادرة سيارته قرب جسر المسيب.

وقالت المصادر الإعلامية إن بشار مصطفى، الذي يرأس اتحاد الملاكمة العراقي إضافة إلى كونه عضواً في الاتحاد الآسيوي للعبة، كان عائداً من واجب تعزية لأحد أعضاء اتحاد الملاكمة في كربلاء.

وفي هذا السياق، فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة الجهة التي اختطفت نائب رئيس اللجنة الأولمبية.

يذكر أن #العراق يشهد استتباباً أمنياً نسبياً بعد عمليات التحرير من تنظيم #داعش.