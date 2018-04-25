للمرة الرابعة.. مؤيد اللامي نقيباً للصحافيين العراقيين

فاز رئيس اتحاد الصحافيين العرب، مؤيد اللامي، بالدورة الرابعة على التوالي برئاسة نقابة الصحافيين العراقيين.

وذكرت وسائل إعلام عراقية محلية أن اللامي فاز بأغلبية ساحقة وحصل على 1093 صوتاً من مجموع 1329 صوتاً.

وتقدم 69 صحافياً لشغل مناصب نقيب ونائبين وهيأة الانضباط وأعضاء عاميين، وكان قد رشح 7 منهم لمنصب النقيب.

يذكر أن اللامي اختير نقيباً عام 2008 بعد وفاة النقيب السابق، شهاب التميمي، متأثراً بجراحه، بعد إصابته في عملية اغتيال تعرض لها. ثم اختير في عام 2011، وعام 2014 للدورات الثانية والثالثة في الانتخابات التي تجري كل ثلاثة أعوام.

وتعرض اللامي لمحاولتي اغتيال، الأولى في أيلول/سبتمبر 2008 بعبوة ناسفة زرعت عند مدخل بناية نقابة الصحافيين بمنطقة الكسرة، والثانية في آذار/مارس 2010 عندما أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارته في منطقة البياع جنوب غربي بغداد، ما أدى إلى إصابة مرافقه بجروح خطيرة تحولت إلى شلل نصفي.

وكانت الأمانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب قد انتخبت في ختام اجتماعها بتونس في 22 أيار/مايو 2016 مؤيد اللامي رئيساً للاتحاد بالإجماع.

وانتخب اللامي عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين في ختام أعمال المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد بمدينة قاديس جنوب إسبانيا في أيار/مايو 2010، وهو المنصب الدولي الأول في تاريخ الصحافة العراقية منذ تأسيس نقابة الصحافيين العراقيين عام 1959.