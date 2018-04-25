محتجو الأمن يقطعون طرق أربيل والسليمانية إلى كركوك

شهدت مدينتا أربيل والسلمانية في إقليم #كردستان_العراق يوم الأربعاء مظاهرات رجال أمن، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم المتأخرة وقطع المحتجين في المدينتين، الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة #كركوك.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن #أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، شهدت الأربعاء تظاهر العشرات من منتسبي وحدات الحراسة الخاصة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، فيما هددوا بمواصلة الضغوط لحين الاستجابة لمطالبهم.

ووفقاً للتقارير، فإن المتظاهرين قطعوا الطريق الرئيسي بين أربيل وكركوك للضغط على الجهات المعنية لتنفيذ مطالبهم.

كما شهدت أيضا مدينة #السليمانية احتجاجات مماثلة، حيث تظاهر العشرات من منتسبي شرطة حماية المنشآت احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم المتأخرة.

وفي السليمانية قطع المحتجون الطريق الرابط بين السليمانية وكركوك، وهددوا بتنظيم اعتصام مفتوح في حال عدم صرف رواتبهم.

من جانب آخر، شهدت مدينة رانية شرق السليمانية مظاهرات مماثلة لمنتسبي وحدات الحراسة للمطالبة بتحسين رواتبهم.

يذكر أن مدناً في إقليم كردستان شهدت خلال الفترة الماضية عدة مظاهرات للمعلمين والموظفين للمطالبة بتحسين روابتهم.

الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان العراق شهد تدهوراً بعد خلافات سياسية مع #بغداد أدت إلى قطع ميزانية الإقليم.

وتصاعدت الخلافات بعد أن أجرى الإقليم استفتاء للانفصال عن العراق، ما أدى إلى وضع عقوبات اقتصادية قاسية ضده من جانب بغداد.

ولكن مؤخراً وبعد مفاوضات بوساطات دولية، شهدت العلاقات تحسناً نسبياً، حيث دفعت بغداد جزءاً من رواتب وموظفي الإقليم ووعدت بدفع الجزء الآخر قريباً.