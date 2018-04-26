العبادي يروج لقائمته الانتخابية من عاصمة إقليم كردستان

زار رئيس الوزراء العراقي #حيدر_العبادي، الخميس، مدينة #أربيل عاصمة إقليم كردستان، ورغم لقائه رئيس وزراء الإقليم #نجيرفان_بارزاني إلا أن الهدف الرئيسي من الزيارة كان الترويج للائتلاف الذي يترأسه في الانتخابات النيابية العراقية القادمة وهو " #ائتلاف النصر".

وهذه الزيارة الأولى للعبادي لإقليم #كردستان بعد الصراع بين #بغداد وأربيل إثر الاستفتاء على الانفصال الذي قام به الإقليم يوم 25 سبتمبر/أيلول 2017.

وأجهضت الحكومة العراقية، من خلال نزع مناطق متنازع عليها من الإقليم بالقوة العسكرية ووضع عقوبات اقتصادية وسياسية، نتائج الاستفتاء التي أتت لصالح الانفصال عن العراق بنسبة أكثر من 92 بالمئة من المشاركين، حسب الإعلام الرسمي.

ولكن اليوم انخفضت حدة التوتر بين الجانبين إثر مفاوضات بوساطات إقليمية ودولية، و تتنافس قوائم انتخابية على محافظات إقليم كردستان.

وقال العبادي، الخميس، إنه وجّه الأجهزة الأمنية في كركوك وأطرافها بعدم إراقة أية دماء. وأضاف في كلمة له بقاعة سعد عبدالله للمؤتمرات بحضور مرشحي ائتلاف النصر في أربيل: "نأمل المزيد من التعاون من حكومة إقليم كردستان"، مبيناً أنه "لا فرق بين المواطن الكردي أو المواطن العربي".

ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى "كسر هذه المحاصصة السياسية وبناء عراق جديد"، مضيفاً أنه "تم توجيه جميع قواتنا في كركوك وأطرافها، وقلت لهم لا إريد إسالة أي دماء، فالدم العراقي عزيز علينا".

وأشار إلى أن "زمن التفريق بين المواطنين على أساس انتماءاتهم واختلافاتهم قد ولى". وقال: "فرضنا على أنفسنا ألا نفرق بين أي مواطن سواء كان من أبناء الشمال أو الجنوب، ولا يمكننا أن نتخيل المدن العراقية بطائفة واحدة أو عرق واحد، لأن جميع المدن العراقية مختلطة".