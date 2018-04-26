العراق.. أحكام بإعدام داعشيات من هذه الدول!

أصدر القضاء العراقي، الخميس، أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق 10 أجنبيات بعد إدانتهن بالانتماء لتنظيم #داعش.

وحسب الإعلام العراقي، تضمنت الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية المركزية في #بغداد الإعدام لثلاث نساء من أذربيجان، واثنتين من قرغيزستان.

وحكم القضاء العراقي على اثنتين من روسيا، واثنتين من أذربيجان، وأخرى فرنسية، بالسجن المؤبد.

وأصدرت المحاكم العراقية خلال الأشهر الماضية أحكاما عدة على نساء من جنسيات مختلفة بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش وتوفير الدعم اللوجستي له.

وفي 17 أبريل الجاري، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان أن "محكمة الجنايات حكمت على ثلاث نساء أذربيجانيات وامرأة قيرغيزستانية في داعش بالإعدام".

وأضاف البيان أن "محكمة الجنايات حكمت بالسجن المؤبد على امرأة فرنسية وامرأتين روسيتين في داعش".

وفي 25 فبراير السابق، كانت قد أصدرت محكمة عراقية ابتدائية حكماً بإعدام 16 سيدة يحملن الجنسية التركية لإدانتهن بدعم تنظيم "داعش".