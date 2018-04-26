هذا ما حصل جنوب كركوك.. "داعش لم يستعد قرى"

أكد مركز الإعلام الأمني في العراق (التابع لوزارة الدفاع)، فجر الخميس، أنه لا صحة لما تم تداوله عن سقوط قرى بيد تنظيم #داعش جنوب #كركوك .

وأوضح في بيان أن بعض المجهولين قاموا بتوجيه نداءات وتكبيرات، مستغلين ظلمة الليل في طريق مفتوح، وقد هربوا بعد أن طاردتهم القوات الأمنية المسيطرة على هذه المناطق المستقرة.

إلى ذلك، دعا وسائل الإعلام وبعض الأحزاب إلى ضرورة توخي الدقة والحذر قبل نشر المعلومات ومعرفة الحقيقة من الجهات الرسمية، وعدم استغلال قرب الانتخابات لتحقيق مكاسب عبر تلفيق أكاذيب، ونحتفظ بحقنا القانوني للرد على هذه الشائعات المغرضة.

إلى ذلك، كشف مصدر أمني عراقي، الخميس، عن مقتل عنصرين من الشرطة الاتحادية وإصابة اثنين آخرين في هجوم شنه عناصر التنظيم الإرهابي على موقع عسكري جنوبي محافظة كركوك.

وقال النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي للأناضول، إن عناصر من داعش هاجموا بالأسلحة في ساعة مبكرة من اليوم حاجزاً أمنياً للشرطة الاتحادية (قوات تتبع الداخلية) في قرية ربيضة جنوب قضاء داقوق جنوب كركوك.

وأضاف أن عنصرين من الشرطة الاتحادية قتلا وأصيب آخران، فيما قتل عنصران من داعش خلال الاشتباكات، مشيراً إلى أن هجوماً آخر شنه عناصر داعش في التوقيت ذاته، واستهدف قرى بمحيط قضاء داقوق لكن دون وقوع إصابات.