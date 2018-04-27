العراق.. مفوضية الانتخابات تتلف 6 ملايين بطاقة ناخب

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الخميس، عن إتلافها لبطاقات الناخب الإلكترونية المسترجعة من الناخبين الذين قد حدثوا بياناتهم "بيومترياً".

وقال عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية كريم التميمي: "من أجل طمأنة الأحزاب السياسية والعمل على مبدأ الشفافية، وبحضور رئيس المجلس معن الهيتاوي، ورئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران، وأعضاء المجلس كريم التميمي وحازم الرديني، قامت مفوضية الانتخابات هذا اليوم بإتلاف أكثر من (6) ملايين بطاقة إلكترونية".

وأضاف التميمي: "لقد تم استرجاع البطاقات القصيرة الأمد من الناخبين الذين حدثوا بياناتهم، واستلموا البطاقات البيومترية التي تحمل صورهم الشخصية".

وأوضح التميمي أن المفوضية اتخذت قراراً بإتلاف البطاقات القديمة بحضور ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وتابع كريم التميمي أن العمل سيستمر لعدة أيام في عملية الإتلاف، شاكراً تعاون وزارة الصناعة في توفير جهاز الإتلاف الخاص بالعملية.

يذكر أن مفوضية الانتخابات سلمت للناخبين بطاقات الناخب الإلكترونية البيومترية التي تحوي على صورة الناخب وبصمات الأصابع الخاصة به، وتم استبدالها بالبطاقات الناخب الإلكترونية القديمة التي لا تحمل صورة شخصية وهو جزء من إجراءات المفوضية التي تعمل عليها.

وحذر عدد من السياسيين في وقت سابق من استغلال البطاقات المسترجعة في تزوير نتائج الانتخابات، إذ إن مفوضية الانتخابات سمحت للناخبين الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال الفترة الماضية باستخدام بطاقاتهم القديمة مع وثيقة أخرى لتدعيمها أثناء التصويت، ما يعني أن البطاقات المسترجعة من قبل المفوضية تبقى سارية المفعول.

وكانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق، أن نسبة الناخبين الذين حدثوا بياناتهم بيومترياً وصل إلى أكثر من 12 مليون ناخب ما يمثل نسبة 56% من مجموع الناخبين، وتجري الانتخابات البرلمانية بدورتها الرابعة تحت ظل النظام الديمقراطي في 12 مايو/أيار القادم، ويتنافس فيها حوالي 204 كتل سياسية، وأكثر من 6 آلاف مرشح للحصول على المقاعد النيابية.