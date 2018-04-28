العراق ينفي وجود خلل في خوادم أجهزة فرز أصوات الناخبين

نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان رسمي، وجود خلل في السيرفرات المركزية الخاصة بأجهزة العد والفرز الإلكتروني في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأضاف البيان أن الأمانة العامة وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء تتواصل مع مفوضية الانتخابات لتأمين أية متطلبات من الجانب الحكومي.

وأشار البيان إلى تأكيد رئيس الوزراء تذليل كافة العقبات لضمان تحقيق انتخابات شفافة وسليمة وفي وقتها المحدد.

ودعت الأمانة في بيانها وسائل الإعلام والمواطنين إلى ضرورة التأكد من الأخبار المتداولة، وذلك من خلال اعتماد المعلومة الدقيقة التي تنشر عبر المواقع الحكومية الرسمية.

وقد تداول عدد من وسائل الإعلام المحلية صباح اليوم السبت، أن لجنة المتابعة من مجلس الوزراء، التي أرسلت للوقوف على أهلية وصلاحية أجهزة العد والفرز الإلكتروني، اكتشفت خللا في السيرفرات الخاصة بأجهزة العد والفرز في مفوضية الانتخابات، بحاجة إلى الصيانة الفورية خلال ساعات لضمان العمل بها يوم الاقتراع.

وكان نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، قد أبدى تخوفه من التصويت الإلكتروني، ووصف الانتخابات التي تعتمد العد والفرز الإكتروني بأنها غير مطمئنة.

كما أن عضو مجلس المفوضين والناطق باسم المفوضية، كريم التميمي، كان قد أكد عدم إمكانية اختراق أجهزة العد والفرز الإلكتروني، لافتاً إلى أن المفوضية اعتمدت أجهزة العد والفرز الإلكتروني للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتأمين أصوات المواطنين.

كما أعلن عضو مجلس المفوضين صفاء الموسوي توزيع أجهزة العد والفرز الإلكتروني في ست وخمسين ألف محطة انتخابية بعموم العراق ، مبينا أن المفوضية اختارت اللجوء إلى هذه الأجهزة للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتأمين أصوات المواطنين.