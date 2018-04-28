داعش يبدأ تهديده.. إعدام عراقيين "مؤيدين للانتخابات"

بثت وكالة "أعماق" الناطقة بلسان تنظيم داعش أمس الجمعة شريطاً مصوراً ظهر فيه قيام مقاتلين من التنظيم بإعدام "اثنين من الداعين" للانتخابات البرلمانية التي تجري في العراق الشهر المقبل رمياً بالرصاص في بلدة الطارمية في محافظة #صلاح_الدين شمال بغداد.

وكان داعش قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنه سيهاجم مراكز الاقتراع في #العراق خلال الانتخابات البرلمانية.

واتهم أبو الحسن المهاجر، المتحدث باسم التنظيم، في رسالة صوتية تم بثها مساء الأحد الحكومة العراقية بأنها "وكيل لإيران"، وحذَّر من أنه سيجري استهداف كل من يرشح نفسه أو يصوت في #الانتخابات_العراقية المقررة في 12 مايو/أيار.

وقال المسؤولون العراقيون إنه ستتم إحاطة مراكز الاقتراع بحراسة مشددة.

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي النصر في ديسمبر/كانون الأول على تنظيم #داعش، الذي كان يسيطر على ثلث العراق في 2014، ولكن التنظيم لجأ إلى استخدام أساليب حرب العصابات بعد هزيمته.