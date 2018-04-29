العراق.. المؤبد ضد 29 أجنبية بتهمة الانتماء إلى داعش

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية، الأحد، أحكاما بالسجن المؤبد بحق 29 أجنبية غالبيتهن من #روسيا بعد إدانتهن بالانتماء إلى تنظيم #داعش.

وأفاد مراسل فرانس برس الذي حضر الجلسة أن القاضي أصدر أحكاما بالمؤبد بحق 29 امرأة من #روسيا و #أذربيجان و #طاجيكستان بتهمة "الانتماء وتقديم الدعم لتنظيم داعش"، مؤكدا أن الأحكام صدرت وفقاً لقانون "مكافحة الإرهاب".

ودخلت النساء إلى قفص الاتهام ومعظمهن برفقة أطفال صغار بدا على وجوههم علامات القلق والترقب وهن داخل القفص.

وجرت المحاكمة التي تخللها أسئلة أساسية يوجهها القاضي للمتهمات عبر مترجم عراقي جلبته السفارة الروسية. ودارت الأسئلة التي وجهها القاضي عن كيفية دخول العراق، وما إذا كانت الواحدة منهن تتسلم كفالة من عناصر تنظيم داعش بعد مقتل أزواجهن.

وقالت غالبيتهن إنهن لم يعلمن بوجودهن داخل العراق إلا بعد فترة زمنية معينة.

وأعلن القاضي أن إحدى المتهمات من روسيا اسمها ماريانا، وكانت تحمل طفلا صغيرا، وأكدت حسب اعترافاتها أنها مسيحية اعتنقت الإسلام مع زوجها الذي قتل بغارة شنتها طائرات التحالف الدولي في الموصل.

وقالت ماريانا التي كانت ترتدي عباءة وحجابا أسود إنها ذهبت إلى تركيا للعيش هناك، لكن زوجها قال لها إن "المعيشة مكلفة في تركيا (...) فانتقلنا لكنني لم أعرف أننا في العراق".

كما أصدرت المحكمة أحكاما بالمؤبد على ست نساء من أذربيجان وأربع من طاجيكستان بالتهم ذاتها.

واستسلمت النساء إلى قوات البيشمركة بعد اشتداد المعارك في بلدة تلعفر، آخر معاقل التنظيم في محافظة نينوى.

وكانت نساء وأطفال مقاتلي التنظيم توجهوا إلى تلعفر بعد استعادة القوات العراقية مدينة الموصل الذي اتخذ منها التنظيم المتطرف عاصمة ما يسمى "دولة الخلافة".