العراق.. المفوضية تمنع الهواتف المحمولة يوم الانتخابات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في #العراق، الأحد، منع إحضار الهواتف المحمولة إلى المراكز الانتخابية يوم الاقتراع.

وقالت المفوضية في بيانها الذي حصل عليه موقع "العربية نت": "في الوقت الذي تستعد فيه المفوضية إلى المراحل الأخيرة، ومن أجل ضبط إيقاع عمليات الاقتراع، ومن أجل تسهيل مهمة دخول المواطنين إلى المراكز الانتخابية، ندعو الناخبين جميعاً إلى عدم جلب الهواتف المحمولة عند التوجه إلى التصويت".

وأضاف البيان، أنه لن يسمح لأي ناخب بإدخال هاتفه إلى مراكز ومحطات الاقتراع، مشيراً إلى ضرورة التزام الناخبين بهذا الإجراء للحفاظ على سرية الناخب يوم الاقتراع.

ودعا البيان كافة الناخبين والقوات الأمنية بضرورة الإسراع في استلام بطاقاتهم الانتخابية الإلكترونية، إذ سيكون يوم الثامن من أيار/مايو هو آخر موعد لتسليم البطاقات، وسيتم استرجاع جميع البطاقات إلى المفوضية وفق إجراءات وضعتها.

وأوضح البيان، أنه لا يحق لأي مواطن لا يملك بطاقة إلكترونية طويلة أو قصيرة الأمد تحمل صورته بالتصويت يوم الاقتراع.

تصويت إلكتروني ومشروط

أما عملية تصويت النازحين من محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وكركوك، ستكون عبر آليات تختلف عن باقي المواطنين، واختلاف الآليات يتبع لمكان إقامة النازح.

وقال المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي: إن المفوضية ضمنت التصويت لكل النازحين في يوم الاقتراع، وهناك عدة آليات لتسهيل عملية تصويتهم.

وأوضح التميمي، أن الفئة الأولى من النازحين ستكون من ساكني إقليم #كردستان الذين ستفتح لهم مراكز انتخابية خاصة والذين يمتلكون البطاقات البيومترية.

وأضاف التميمي، أن الفئات الأخرى سيصوتون من خلال مراكز الاقتراع المتواجدة في محافظات النزوح والقريبة من إقامتهم، لصالح محافظاتهم الأصلية باستخدام البطاقات الإلكترونية.

وبيّن التميمي، أن ساكني المخيمات أيضا يستطيعون المشاركة من خلال التصويت المشروط، الذي يقضي بوجود وثيقتي الأحوال المدنية مع وثيقة أخرى تبين محافظاتهم التي نزحوا منها.

أما الناخبون من الجالية العراقية في الخارج، فسيشاركون من خلال التصويت المشروط، وقال عضو مجلس المفوضين حازم الرديني: إن الناخبين بالخارج سيشاركون من خلال التصويت المشروط الذي يقضي بوجود جواز سفر نافذ الصلاحية مع وثيقة ثبوتية أخرى تثبت المحافظة التي ينتمون إليها خلال أيام 10 و11 من أيار/مايو القادم. موضحا بأن هناك 20 دولة توجد فيها جالية عراقية تستطيع التصويت من خلال90 مركز اقتراع و700 محطة خارجية.