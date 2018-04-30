التحالف ينهي العمليات القتالية ضد داعش في العراق

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، الاثنين في بيان، إنهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد داعش في العراق.

وأكد التحالف في البيان "إغلاق" مركز قيادة القوة البرية التابعة له في العراق.

وأضاف "تم إغلاق مركز قيادة المكون البري للقوات المشتركة اليوم في احتفال ببغداد مما يشير إلى نهاية العمليات القتاليةالكبرى ضد تنظيم داعش في العراق والإقرار بتغيير تكوين التحالف ومسؤولياته".



وقال التحالف إن طبيعة دعم التحالف لقوات الأمن العراقية ستتطور "من دعم وتمكين العمليات القتالية إلى التدريب وتطوير القدرات المتعلقة بتحقيق الاكتفاء الذاتي للأمن العراقي".