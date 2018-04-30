الموصل إلى الواجهة من جديد.. صواريخ وإرهابيين

أعلن مركز الإعلام الأمني، الأحد، أن القوات الأمنية في #الموصل تمكنت من القبض على عدد من الإرهابيين في #الموصل وضبط عدد من الصواريخ.

وأضاف أن القوات الأمنية في محافظة الأنبار استطاعت أن تضبط زورقا مفخخا، إضافة إلى العثور على عدد من الأحزمة والعبوات الناسفة.

من جهتها، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الأحد، عن مجمل نشاطاتها خلال 72 ساعة الماضية التي أدت إلى تدمير معدات تابعة لـ#داعش، وقبضت على عدد من عناصرهم.

وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان حصلت "العربية نت" على نسخة منه: "إن قوات الشرطة الاتحادية وبالمشاركة مع قيادة عمليات محافظة صلاح الدين الواقعة شمالي بغداد قامت بتفتيش عدد من القرى أهمها اسديرا السفلى، والحركة وشاطي الجدر، وتمكنوا من تأمينه بصورة كاملة".

وأضاف البيان، أنه تم العثور على عدد من الأنفاق، وأيضا صواريخ، وقاذفات مضادة للدروع في قرية بير أحمد التابعة لمحافظة #كركوك.

وذكر البيان، أنه تم العثور على معسكر لداعش في أطراف صلاح الدين، وعلى أنفاق تم طمرها وتدميرها، مشيراً إلى أنه تم تمشيط المنطقة بالكامل وتأمينها.

فيما لم يكن الوضع الأمني في #ديالى أفضل من الأنبار والموصل، حيث كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة #ديالى، الأحد، أن راعيا للغنم في قرية البو مسرَة بأطراف ناحية العظيم شمالي ديالى، استطاع أن يمنع عناصر من داعش من اختطافه بعد أن واجههم ببندقية الصيد.

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي: "إن الراعي تمكن من مقاومة عناصر داعش التي كانت تنوي اختطافه مع الأغنام التي كانت بصحبته حتى وصول أهالي القرية الذين سمعوا صوت إطلاق النار، ليتمكنوا بإنقاذه، مشيراً إلى أن الحادثة انتهت دون خسائر بشرية.

ولم يستقر الوضع الأمني في شمالي ديالى، وأطراف كركوك، وصلاح الدين، رغم إعلان نهاية داعش، وهو وبحاجة إلى جهود مكثفة من قبل الحكومة العراقية لإنهاء وجود داعش في تلك المناطق.