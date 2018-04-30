انتخابات العراق.. نجاح اختبار 60 ألف جهاز إلكتروني

لم يتبق إلا ساعات ويبدأ العد التنازلي للأيام الفاصلة عن أول انتخابات عراقية يستخدم فيها النظام الإلكتروني للعد وفرز الأصوات، وبذلك تضع #المفوضية_العليا_للانتخابات نفسها أمام تحدٍ لإنجاح هذا الملف الذي يتعلق بمسير الديمقراطية في العراق.

وفي هذا الإطار أصدر مجلس المفوضين المسؤول عن إدارة ملف الانتخابات في #العراق اليوم الاثنين بيانا حول الأجهزة الإلكترونية التي ستدخل العمل فعليا في 12 مايو/أيار المقبل.

وقال البيان: بغية الوصول إلى عمل متكامل تدخل فيه التقنية الإلكترونية الحديثة فقد تم فحص جميع أجهزة العد والفرز الإلكتروني بواقع 60 ألف جهاز من الناحية اللوجستية وفي كل أنحاء العراق وتم تجهيز مكاتب المحافظات جميعاً للعمل في يوم الاقتراع.

وأوضح البيان أن المفوضية عملت على إجراء محاكاة لغرض فحص البرنامج الخاص بتلك الأجهزة، وتم ذلك من خلال إجراء عمليتين للمحاكاة استخدمت فيها (1000) محطة على مستوى محطة واحدة لكل مركز تسجيل وفي جميع المحافظات العراقية، وكانت محاكاة حقيقية استخدمت فيها أجهزة تحقق إلكترونية وبطاقات ناخب إلكترونية حقيقية لأغراض التدريب وأوراق اقتراع حقيقية كنموذج تدريبي معدة لأغراض التدريب فضلاً عن أجهزة العد والفرز الإلكترونية على مستوى المحطة.

وأضاف البيان: تمت عملية التصويت بشكل سلس وبوجود خبراء ومراقبة فريق الأمم المتحدة وعند الانتهاء من عملية الاقتراع أنجزت العملية بالكامل وتم إعطاء تقرير ورقي من قبل الجهاز بنتائج التصويت.

وحول الانتخابات، قال المحلل السياسي إبراهيم الخزاعي إن حدة التنافس بين الكتل الكبيرة وبالأخص الشيعية منها شديدة جداً، وتزداد كلما اقتربنا من موعد الحسم، والأنظار تتوجه إلى النجف رويداً رويداً للبت بقضية اختيار المرشحين.

وأضاف الخزاعي أن أي كلام سيصدر من مرجعية النجف في خطبة الجمعة القادمة، تعني أن نتائج الانتخابات القادمة إما ستخلق حكومة وطنية تخدم الشعب، أم أنها ستكون آخر حكومة وفق النظام الديمقراطي الساري منذ 15 عام.

وتترقب الأوساط السياسية كلمة الفصل لمرجعية النجف بحق السياسيين الشيعة الذين لم يستقبلهم السيستاني منذ أكثر من 8 سنوات.