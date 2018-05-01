قائمة الفتح تتحدى الصدر.. لمَ لا يحق لنا الفخر بمنجزاتنا

يبدو أن ضراوة النزال الانتخابي تأخذ منحى آخر بين كبار القوائم الشيعية التي تسعى لتحقيق الفوز وكسب المقام الأول، لوضع الشروط في خط ملامح الحكومة المقبلة.

إذ نقلت وسائل إعلام محلية فجر الثلاثاء عن عضو اللجنة الأمنية النيابية والنائب عن التيار الصدري ماجد الغراوي: "بأن استغلال الحشد يسيء للنصر الذي ساهم فيه كل أبناء العراق"، مشيراً إلى "عدم رغبة المرجعية العراقي علي السيستاني باستغلال فتواه وتوظيفها بالدعايات الانتخابية"، مستشهداً بفرقة العباس التابعة للسيستاني مثالا، إذ إن الفرقة أوقفت نشاطاتها ولم تستغل النصر لأغراض سياسية كما استغلتها بعض التحالفات، في إشارة لتحالف الفتح التابع لميليشيا الحشد.

وفي نفس الإطار، صرح عضو المكتب السياسي لكتلة صادقون التابعة لميليشيا عصائب أهل الحق المنضوية تحت تحالف الفتح الانتخابي ليث العذاري مساء الاثنين، في رد على بيان مقتدى الصدر الذي نشر السبت الماضي، حول وجوب إبعاد ميليشيا الحشد من العمل السياسي وعدم زجه في الدعايات الانتخابية، وقال: "بأن أغلب من أتى بعد 2003 يفخر بتاريخه، فلماذا لا يحق لنا الفخر بما أنجزناه"، في إشارة إلى عمليات تحرير العراق من داعش.

واتهم العذاري الأطراف السياسية المنافسة، بالكيل بمكيالين في قضية استخدام موضوع تحرير الموصل بالدعايات الانتخابية عند غضها الطرف عن دعايات تحالف النصر بزعامة العبادي، واستغلالها نتائج الانتصار على داعش، فيما يتم إدانة قائمة الفتح بذلك.

يذكر أن هادي العامري، رئيس قائمة الفتح الانتخابية وآمر ميليشيا بدر قد رد في وقت سابق على بيان الصدر واعتبر ذلك تدخلا في شأن تشكيل القائمة، معبراً بأنهم لم يطلبوا رأي أحد في ذلك.

صراع قيادات.. وتخوف من اغتيالات

هذه الحدة في التصريحات التي تتصاعد باقترابنا من موعد إجراء الانتخابات تبين أن السبيل للوصول إلى مجلس النواب متعرج وأن التنافس تحول إلى صراع بين قيادات الكتل.

وقال المحلل السياسي ماجد الهلالي حول الصراع الانتخابي بين الكتل الكبيرة: "إن ما نراه من بيانات وخطابات تعتبر حالة صحية في الأنظمة الديمقراطية التي تسعى للوصول إلى مقاعد البرلمان وتشكيل الحكومة، إلا أن استغلال المنجزات الوطنية لمحاولة الوصول إلى السلطة تعد خيانة للوطن".

وأوضح الهلالي أن بعض القوى الميليشياوية إضافة إلى استغلالها لمنجزات النصر العراقي، فإنها استقوت بإيران لدعم ملفها السياسي في الانتخابات المقبلة، وقدمت تنازلات إلى حد يمكن اعتبارهم بأنهم المشروع الإيراني في مجلس النواب المقبل".

وفي إشارة إلى مقتل مدير عام مالية الحشد الشعبي قاسم الزبيدي الذي اغتيل على إثر مخالفاته المستمرة لقيادات الحشد، قال الهلالي: "بأن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من الاغتيالات وتصفية للسياسيين"، منوهاً أن حادث الاعتداء الذي تعرض له وكيل السيستاني قبل أشهر، واعتبر بأنها قد تكون رسالة واضحة من قبل الميليشيات، مفادها أننا لا نرغب بالمخالفين.

ويبدو أن التجربة الديمقراطية في العراق التي تعثرت كثيرا نتيجة فتواتها، قد تصطدم بحكم الميليشيات التي تسعى لاستخدام الانتخابات كورقة لبسط نفوذها على السلطة.