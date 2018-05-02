العراق.. نائب يتهم مرحشين بشراء الأصوات مقابل 40 دولاراً

اتهم النائب عن محافظة نينوا في #البرلمان_العراقي #محمد_نوري_العبد_ربه بعض الأحزاب والكتل السياسية بما وصفها بـ"مساومات وحالات الابتزاز للناخبين" بغية الحصول على أصواتهم، وقال "إن بعض المرشحين يجبرون الناخبين على أداء القسم للتصويت لهم مقابل مبلغ خمسين ألف دينار" أي ما يعادل حوالي 40 دولارا.

وفي حديثه لموقع "السومرية نيوز" الإخباري، قال العبد ربه إن "هنالك بعض الجهات السياسية الفاسدة التي تصول وتجول وبعلم الجميع مستغلة المال السياسي لشراء أصوات الناخبين في نينوى وباقي المحافظات الأخرى"، مبينا أن "هنالك جهات تقوم بتوزيع الأموال وابتزاز المواطنين ومساومتهم مقابل التصويت لهم".

وأضاف النائب عن محافظة #نينوى أن "هنالك معلومات سابقة كانت لدينا وتم تأكيدها بهذه الأيام بوجود بعض الأشخاص يذهبون إلى الناخبين ويجعلونهم يقسمون على التصويت لهم مقابل مبلغ خمسين ألف دينار"، لافتا إلى أن "النزاهة ومفوضية الانتخابات عليهما العمل بشكل أكثر جدية لمتابعة هذه الحالات ورصدها ميدانيا ومحاسبة المتورطين بها كون هذا من صلب واجباتهم".

وفي اتهامه لبعض الأحزاب في محافظة نينوا لم يسمها، قال العبد ربه: "الكثير من الأحزاب في نينوى يقايضون الناخبين على أصواتهم مقابل مبالغ مالية، أو مقايضتهم مقابل توفير عشرة أصوات لهم أو أكثر على أمر معين أو خدمة من الدولة"، موضحا أن "الكثير من التنفيذيين وأصحاب المناصب يقايضون المواطنين على تقديم خدمة لهم مقابل توفير عدد من الأصوات من خلال مساومات واضحة تحصل من بعض النافذين في السلطة، سواء من خلال عمل المحافظ عقودا لثلاثين ألف شخص، أو وزير يعمل عقودا لخمسة آلاف شخص، وشخص آخر ينقل مجموعة موظفين، وثالث يصدر أوامر وزارية دون أن نعلم أين النزاهة وأين الشفافية من هكذا استغلال للمناصب ضمن الحملات الانتخابية".

ومن المقرر أن تجري #الانتخابات_النيابية_العراقية يوم الثاني عشر من مايو الحالي. وكانت هيئة النزاهة العراقية دعت جميع الناخبين للإبلاغ عن الجهات والأشخاص التي تقوم بعمليات بيع الأصوات، فيما توعدت باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.