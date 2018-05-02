عمليات بغداد تنفي انتشار داعش شمالي العاصمة

قالت قيادة عمليات #بغداد اليوم الأربعاء، إن الوضع الأمني في #قضاء_الطارمية مسيطر عليه، مشيرة إلى أنه تم قتل جميع المسلحين الذين هاجموا القضاء أمس.

وقال قائد عمليات الفريق الركن جليل الربيعي، إن "الوضع الأمني في قضاء الطارمية آمن ومسيطر عليه"، واعتبر أن ما حدث يوم أمس في القضاء هو انتقام من #داعش، مضيفاً أنه تمت السيطرة على الوضع من قبل استخبارات عمليات بغداد، ونفى الأنباء التي تحدثت عن انتشار داعش في القضاء.

وكان مصدر أمني في بغداد قد أفاد أمس الثلاثاء، بأن مجموعة مسلحة من "داعش" فتحت النار بشكل عشوائي في منطقة الـ 14 رمضان الواقعة شمالي قضاء الطارمية وقتلت أكثر من 16 مدنيا وأصابت 13 آخرين بجروح.

وتابع المصدر أن القوات الأمنية أغلقت مداخل ومخارج القضاء، وبدأت بتمشيط منطقة "14 رمضان" التي شهدت الهجوم.

وتناقلت العديد من وسائل الإعلام بأن القضاء شهد قبل أيام مقتل عدد من مروجي الانتخابات من قبل داعش في الطارمية، ما يستدعي تدخلا سريعا من قبل الحكومة لتفادي الانهيار الأمني الذي سيؤثر سلباً بالتأكيد على أمن بغداد.

وفي السياق نفسه، نقلت وسائل الإعلام المحلية أن حصيلة الهجوم على الطارمية هي سبعة قتلى و13 جريحا، مضيفة أن الخلايا النائمة للتنظيم نفذت الهجوم.

وتابعت أن القوات الأمنية أغلقت مداخل ومخارج القضاء، وبدأت بتمشيط منطقة "14 رمضان"، التي شهدت الهجوم.

وفي نفس الإطار استنكر النائب عبد القهار السامرائي اليوم الأربعاء استهداف المدنيين في قضاء الطارمية، ودعا الحكومة إلى نشر قوات مكافحة الإرهاب في جنوبي صلاح الدين وشمالي بغداد، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمنع تكرار هذه الخروقات التي تستهدف لإرباك حياة المواطنين.

وأشار إلى وجوب إعادة النازحين إلى المناطق الرخوة من الناحية الأمنية لإشراكهم في حماية مناطقهم.

كما نقلت وسائل إعلام محلية مناشدات أهالي الطارمية للحكومة العراقية بوجوب التدخل لمنع دخول داعش إلى هذه المناطق، موضحة أنهم مستمرون بصد الهجمات بصورة ليلية على الحدود الإدارية للقضاء.

يذكر أن قوات التحالف الدولي أعلنت قبل يومين الانتهاء من العمليات العسكرية ضد داعش في العراق.

وتكرر الخروقات الأمنية بصورة يومية منذ شهر في مناطق مختلفة من كركوك وصلاح الدين وديالى، يحتم على الحكومة تكثيف جهودها الأمنية في تلك المناطق لمنع عودة داعش.