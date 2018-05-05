العراق.. الحشد ممنوع من التصويت مع الأجهزة الأمنية

منعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، منتسبي ميليشيات الحشد الشعبي من المشاركة بالتصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الأمنية، والمقرر إجراؤه قبل موعد الانتخابات العامة (12 مايو) بيومين.

وأكدت المفوضية، الجمعة، أن أعضاء الحشد سيقترعون ضمن التصويت العام في أماكن تواجدهم، والذي سيجري في الثاني عشر من الشهر الجاري، وبينت أن المكلفين منهم بواجب في الأماكن الحدودية من حقهم المشاركة ضمن التصويت الخاص.

من جهته، أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، معن الهيتاوي، أن عملية التصويت الخاص بالأجهزة الأمنية والقوات العسكرية ستشمل مشاركة نحو مليون ونصف المليون ناخب الخميس المقبل، مع التصويت الخاص بالسجناء الذين تقل محكوميتهم عن خمس سنوات.

وأضاف أن المفوضية افتتحت عشرين مركزا انتخابيا خارج العراق، وسيتم التحقق من نتائج الاقتراع بإرسال نتائج الاقتراع إلى بغداد، ثم إعادتها إلى مراكز المفوضية في الخارج.

وفيما يتعلق بالتصويت الخاص وتصويت النازحين قال الهيتاوي إن المفوضية فاجأت الجميع بخطوات عملية تزيد من مراكز الاقتراع الخاصة بالنازحين، كما تم طباعة وتوزيع مليون ونصف المليون بطاقة.. ومازالت المفوضية تعمل على تزويد النازحين ببطاقاتهم كما واستكملت جميع إجراءات التصويت المشروط.