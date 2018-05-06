الصدر ينتقد دعوات المالكي لتشكيل حكومة أغلبية سياسية

انتقد زعيم التيار الصدري في العراق، #مقتدى_الصدر، بشدة رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون، #نوري_المالكي، على خلفية دعواته التي أطلقها لتشكيل حكومة أغلبية سياسية في أعقاب الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد الصدر في بيان له أنه ليس مع الأغلبية السياسية حالياً، مضيفاً في إشارة إلى المالكي أن بعض السياسيين الواهمين يظنون أنهم يستطيعون تحصيل الأغلبية السياسية لفرض فسادهم أكثر، على حد قوله.

ويخوض بعد 6 أيام أكثر من 7 آلاف مرشح على 329 مقعداً برلمانياً في الانتخابات النيابية العراقية المقبلة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات عن استقبالها طلبات شبكات المراقبة المحلية والدولية لمراقبة الانتخابات.

من جهته، نوّه رئيس الإدارة الانتخابية، رياض البدران، السبت، إلى عدم وجود أية عوائق تمنع مشاركة شبكات المراقبة المحلية من مراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، وأن مجلس المفوضين قد قرر اعتماد المراقبين ضمن فرق المراقبة وفق الآليات التي اتخذتها المفوضية من خلال نظام المراقبين المحليين، لافتاً إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الثامن من أيار/مايو.

يذكر أن مفوضية الانتخابات كانت قد دعت المنظمات الدولية والمحلية إلى المشاركة الفاعلة في مراقبة الانتخابات، وقدمت التسهيلات الكبيرة لها باعتبارها شريكاً مهماً من شركاء العملية الانتخابية.