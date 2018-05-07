العراق.. داعش يتبنى اغتيال مرشح للانتخابات

تبنى تنظيم #داعش، عبر حساباته على تطبيق "تلغرام" الاثنين، اغتيال مرشح للانتخابات العراقية في شمال البلاد. وكانت مصادر أمنية في محافظة نينوى العراقية، قد أفادت، في وقت سابق، بأن مجموعة مسلحة قتلت فاروق محمد زرزور بعد أن اقتحمت منزله في قرية اللزاكة التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل.

يشار إلى أن زرزور مرشح عن القائمة الوطنية التي يتزعمها السياسي العراقي، إياد علاوي، وقام المهاجمون بقتله ليلاً بالسكاكين قبل أن يلوذوا بالفرار، بحسب مصادر إعلامية عراقية، في حين قال مدير ناحية القيارة صالح الجبوري لوكالة فرانس برس، إن مسلحين "اغتالوا زرزور بالرصاص بعدما داهموا منزله".

وأكد مصدر طبي في مدينة الموصل، استلام جثة الجبوري الذي يترشح للمرة الأولى إلى الانتخابات على اللائحة التي يتزعمها علاوي.

يُذكر أن عدداً من المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية تعرضوا لمحاولات اغتيال في مناطق متفرقة من البلاد أدت إلى إصابة عدد منهم.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية السبت 12 أيار/مايو.