العراق يخطط لاستخدام الدرون للمراقبة قبيل الانتخابات

أعلنت السلطات العراقية نيتها استخدام طائرات بدون طيار للمراقبة الجوية في الفترة التي تستعد فيها البلاد لإجراء انتخابات نيابية يوم الثاني عشر من أيار/مايو الحالي. كما نشرت السلطات قواتها في الشوارع وعززت نقاط التفتيش في العاصمة بغداد.

ويتوجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع، السبت، لاختيار برلمان جديد ورئيس للوزراء.



ويتنافس في الانتخابات ثلاثة أشخاص، هم رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهادي العامري، وهو وزير سابق للمواصلات، عزز نفوذه خلال الحرب على تنظيم #داعش كقائد لميليشيات الحشد الشعبي المتحالفة مع حكومة العبادي.

وسيواجه الفائز في الانتخابات مُهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء البلد، الذي دمرته الحرب، وخوض معركة ضد الفساد المستشري، الذي يأتي على إيرادات البلاد من النفط. وتقول بغداد إنها ستحتاج إلى 100 مليار دولار على الأقل لإعادة بناء المنازل والأعمال التجارية والبنية التحتية التي دمرتها الحرب.