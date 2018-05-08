انتخابات العراق..العشيرة الملاذ لاختيار المرشح في ديالى

عدم الوثوق بالأحزاب السياسية ووعودهم وبرامجهم، يجعل العشيرة الخيار الأفضل لاختيار بين المرشحين في #الانتخابات_العراقية القادمة في محافظة #ديالى.

الملصقات واللافتات الدعائية للكثير من المرشحين في محافظة ديالى تشير إلى عشيرة المرشح أو العشيرة التي تدعمه أيضا، لعلهم يحظون بمقعد في البرلمان المقبل من ضمن المقاعد الـ 14 المخصصة للمحافظة التي يتنافس للحصول عليها 22 قائمة انتخابية، تضم أكثر من 300 من الرجال ونحو 100 من النساء.

ولكن دعم العشيرة في ديالى يثير مخاوف أيضا، أحدها أن يؤدي الدعم المفترض لابن العشيرة إلى إزالة الكفاءات المهنية التي تحتاجها المحافظة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية العراقية يوم السبت 12 مايو الحالي.