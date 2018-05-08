بارزاني: انتخابات الإقليم في 30 سبتمبر

نقلت شبكة رووداو الإعلامية الكردية، الثلاثاء، عن نيجيرفان برزاني، رئيس حكومة إقليم #كردستان العراق قوله، إن الإقليم سيجري انتخابات في 30 سبتمبر.

يذكر أن انتخابات الإقليم النيابية والرئاسية، كان من المقرر أن تجري في 1-11-2017، إلا أن الأحداث اللاحقة التي استجدت بعد الاستفتاء (في سبتمبر) أدت إلى تمديد عمل البرلمان لثمانية أشهر إضافية.

وستؤدي انتخابات كردستان العراق إلى اختيار برلمان ورئيس للمناطق الكردية التي حصلت على الحكم الذاتي عام 1991 عندما أجبرتحالف تقوده الولايات المتحدة الجيش العراقي في ظل الرئيس السابق صدام حسين على الانسحاب منها في أعقاب احتلاله للكويت لمدة ثمانية أشهر.



وتنحى مسعود برزاني عن رئاسة كردستان العراق في أول نوفمبر بعد فشل استفتاء على استقلال الإقليم عن بغداد أجريفي سبتمبر أيلول.



وعلت أصوات المعارضة للمؤسسة الكردية الحاكمة، الممثلة في عشيرتي برزاني والطالباني، خلال السنوات المنصرمة وخاصة بعد الاستفتاء.



وطردت قوات عراقية القوات الكردية من منطقة كركوك النفطية ردا على الاستفتاء فتقلصت عائدات حكومة كردستان العراق النفطية مما أدى إلى أزمة اقتصادية في المنطقة.

